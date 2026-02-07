Filippo Inzaghi è intervenuto al termine del match tra Palermo ed Empoli terminato 3-2 in favore dei rosanero:
Le parole
Palermo, Inzaghi: “Da domani testa alla Sampdoria, sarà un’altra gara complicata”
Sguardo al futuro: «Vorrei continuare a festeggiare, ma da domani testa alla Sampdoria: un’altra gara complicata».
Sugli innesti: «Magnani e Johnsen spostano, la società ha fatto un grande sacrificio. Rui Modesto ci darà alternative sulle fasce».
E sui singoli: «Voglio parlare anche di Gomes e Vasic, entrati molto bene, di Gyasi che ha sostituito Palumbo, di Blin che ha pressato tutti a tutto campo. Questo vuol dire avere mentalità».
Il ringraziamento alla squadra: «Li ho ringraziati per l’attitudine e il rispetto che hanno per me e per il mio staff. Sono molto orgoglioso di essere il loro allenatore».
Su Joronen: «È stato molto bravo, lo abbiamo voluto per questo».
Sull’approccio alla gara: «Siamo partiti un po’ contratti, non il solito Palermo, ma oggi la squadra mi ha dato una grande risposta. Questo è un tassello in più che aggiungiamo al nostro percorso di crescita».
