Palermo, Inzaghi: “Da domani testa alla Sampdoria, sarà un’altra gara complicata”

Sugli innesti: «Magnani e Johnsen spostano, la società ha fatto un grande sacrificio. Rui Modesto ci darà alternative sulle fasce».

E sui singoli: «Voglio parlare anche di Gomes e Vasic, entrati molto bene, di Gyasi che ha sostituito Palumbo, di Blin che ha pressato tutti a tutto campo. Questo vuol dire avere mentalità».

Il ringraziamento alla squadra: «Li ho ringraziati per l’attitudine e il rispetto che hanno per me e per il mio staff. Sono molto orgoglioso di essere il loro allenatore».