L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida, valida per la semifinale dei playoff, contro il Catanzaro in programma domani sera:

Come stanno Bani e Palumbo? Possiamo vederli in campo dall’inizio?

“Purtroppo Bani e Palumbo hanno avuto dei problemi in questa settimana e oggi hanno fatto qualcosa col gruppo. L’allenamento decisivo sarà domani mattina, la rifinitura la faremo là. Vedrò stamattina: sono riusciti a muoversi con i compagni. È chiaro che, se qualcuno non è al 100%, non gioca. Palumbo e Bani sono giocatori fondamentali per noi, ma abbiamo una rosa così profonda che mi permette di fare qualsiasi scelta e soprattutto di non rischiare giocatori che non sono al meglio. Vedremo domani mattina, ma chi andrà in campo è perché è al 100%.”

Quanto sarà diversa rispetto alla penultima di campionato questa partita?

“È una partita che vale sicuramente di più di quella che abbiamo giocato a Palermo, però anche lì penso che le due squadre non abbiano regalato niente. Noi giocavamo davanti a 30.000 persone e abbiamo cercato di vincere, riuscendoci. Sarà una partita completamente diversa, giochiamo in un ambiente caldo, lo sappiamo, ma sappiamo quello che troveremo. Io penso soprattutto ai miei ragazzi: li vedo molto vogliosi e in grande forma, per cui sono tranquillo.”

Sia i tifosi del Catanzaro sia quelli del Palermo hanno storto il naso per la designazione di Feliciani. Ha qualcosa da dire?

“Penso che Feliciani, per una partita così, sia una garanzia. Ha arbitrato tante partite in Serie A e io con lui ho un ottimo rapporto. Lasciamolo tranquillo e pensiamo tutti a fare una grande gara. Sarà una partita piena di tensione.”