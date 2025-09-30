Palermo, Inzaghi: “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di A. Ora bisogna tornare alla vittoria”

Le parole dell'allenatore dei rosanero nel post match di Palermo-Venezia

⚽️ 30 settembre - 23:48

Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita di Palermo-Venezia, terminata 0-0, ai microfoni ufficiali del Palermo:

Palermo–Venezia 0-0, la tua analisi sulla partita?

Abbiamo capito cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A, praticamente la stessa dell’anno scorso che si è salvata. Per me abbiamo fatto una grande gara: l’occasione più clamorosa l’abbiamo avuta con Segre, magari se fossimo passati in vantaggio sarebbe cambiata. Poi alla lunga abbiamo un po’ patito la loro fisicità, però la squadra ha ribattuto colpo su colpo. Penso che questo punto sarà molto importante.

Con questo pareggio prosegue la striscia di imbattibilità. È un aspetto su cui fare leva?

Sicuramente sì. So che erano tanti anni che non si raggiungeva una striscia così positiva. Dobbiamo continuare, è chiaro che vogliamo tornare presto alla vittoria e sabato avremo l’occasione. Ma la strada è questa: prestazioni e continuità.

Due cambi già a fine primo tempo: quanto hanno inciso?

Purtroppo i due cambi così presto non mi hanno permesso di fare quello che avevo in mente. Non potevo lasciare in campo giocatori ammoniti contro avversari così bravi nell’uno contro uno. Poi con Ceccaroni, che non stava bene, avevo finito i cambi e non ho potuto toglierlo. Nonostante questo sono molto contento: questa è la strada giusta, e speriamo di tornare ai tre punti subito sabato.

Terza partita in una settimana: quanto ha pesato a livello fisico?

Era la terza gara in sette giorni. Contro una squadra così forte fisicamente potevamo soffrire un po’ nella ripresa, ed è quello che è successo. Però, al di là di una parata, non hanno creato molto. Hanno palleggiato bene e dato la sensazione di essere pericolosi, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Questa è la cosa più importante di stasera.