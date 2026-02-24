Palermo, inizia la preparazione in vista del Pescara

"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Pescara. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una partita 10 vs 10. A seguire, i calciatori impegnati nella partita contro il Sudtirol hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera".