Palermo, in un Barbera gremito di tifosi, regna l’equilibrio: finisce 0-0 contro il Frosinone

Il Palermo chiude la seconda gara casalinga con un pareggio a reti bianche contro il Frosinone , in una sfida a lunghi tratti avara di emozioni. I rosanero allenati da Inzaghi non sono riusciti a dare continuità alla bella prestazione offerta contro la Reggiana, fornendo una performance caratterizzata da poca lucidità, e anche da un pizzico di sfortuna.

Nei primi 5 minuti è il Palermo a fare la partita, creando un'occasione con Brunori, che colpisce di testa, trovando un intervento facile di Palmisani. Dopodichè è il Frosinone a prendere le redini del gioco, producendo 2 opportunità offensive: al 14' Ghadjemis calcia dal limite dell'area, e al 21' Barcella tira da fuori, ma, in entrambe le occasioni, Joronen si è fatto trovare pronto. Al 36' minuto Augello si coordina da un calcio d'angolo battuto da Ranocchia, calciando fuori. Nel complesso un primo tempo molto equilibrato, in cui entrambe le compagini si sono mostrate perfette difensivamente ma sterili offensivamente.