Palermo, in un Barbera gremito di tifosi, regna l’equilibrio: finisce 0-0 contro il Frosinone

Il Palermo chiude la seconda gara casalinga con un pareggio a reti bianche contro il Frosinone, in una sfida a lunghi tratti avara di emozioni. I rosanero allenati da Inzaghi non sono riusciti a dare continuità alla bella prestazione offerta contro la Reggiana, fornendo una performance caratterizzata da poca lucidità, e anche da un pizzico di sfortuna.
Il commento
PRIMO TEMPO
Nei primi 5 minuti è il Palermo a fare la partita, creando un'occasione con Brunori, che colpisce di testa, trovando un intervento facile di Palmisani. Dopodichè è il Frosinone a prendere le redini del gioco, producendo 2 opportunità offensive: al 14' Ghadjemis calcia dal limite dell'area, e al 21' Barcella tira da fuori, ma, in entrambe le occasioni, Joronen si è fatto trovare pronto. Al 36' minuto Augello si coordina da un calcio d'angolo battuto da Ranocchia, calciando fuori. Nel complesso un primo tempo molto equilibrato, in cui entrambe le compagini si sono mostrate perfette difensivamente ma sterili offensivamente.
SECONDO TEMPO
La seconda frazione si apre con un possibile episodio a favore del Frosinone: trattenuta in area di Diakitè su Raimondo, ma Di Bello, dopo la revisione, decide di non assegnare il calcio di rigore poiché l'attaccante dei ciociari era in posizione di fuorigioco. Al 52' arriva una delle due occasioni più importanti della partita del Palermo: cross di Pierozzi dalla destra, inserimento di Pohjanpalo che calcia di prima, scheggiando la faccia esterna dal palo alla destra di Palmisani. Al 65' Koutsopias, calciatore del Frosinone, tira da posizione ravvicinata, non trovando la porta. Al 79' si presenta la seconda occasione più significativa per la squadra rosanero.: Pohjanpalo stacca di testa sugli sviluppi di un corneo, colpendo in pieno la traversa. Negli ultimi minuti di gara, il Palermo cerca la rete del vantaggio, non trovandola. Termina 0-0 la seconda giornata.
