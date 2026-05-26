Terminata la stagione del Palermo, non con l'epilogo sperato, la testa è già al prossimo anno. In tal senso, è importante aggiornare sui cambiamenti di lista che porterà con sè la stagione 2026/27 e come il Palermo si presenta.

GIOCATORI OVER

GIOCATORI UNDER

Come ogni anno, la lista Over è la più importante da monitorare per non sforare gli elementi massimi da inserire. Il, in questo momento, con i rientri certi dai prestiti,. Il massimo da poter registrare, ricordiamolo, èLa mossa "salvaliste", viste le stringenti regole per la registrazione di calciatori in cadetteria, è stato quasi sempre l'acquisto di calciatori under. Se quest'anno si consideravano under i calciatori nati fino al, l'anno prossimo il confine si sposterà, logicamente, ai calciatori nati nel 2003.

I rosanero contano, ad oggi, due calciatori del 2002, e che - in caso di permanenza - dovranno essere registrati nei 18 over: Patryk Peda e Aljosa Vasic. Restano under Veroli e Giovane, entrambi classe 2003, ma non è ancora sicuro il loro futuro.

CALCIATORI BANDIERA

La grande novità per la squadra diriguarda i calciatori bandiera. Questi rappresentano i calciatori che hanno giocato per più dinella stessa squadra, e possono essere registrati nella lista over senza pesare un posto.

Per il Palermo in realtà, questo segna un grande cambiamento per le strategie di mercato: sono infatti due gli slot utilizzabili per questi tesserati. Nella rosa del Palermo, quest'anno, diventano bandiera: Segre, Gomes e Brunori, portando così il numero degli over a 20. Questo potrebbe anche favorire la permanenza di qualche calciatore in bilico.