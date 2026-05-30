Di Giuseppe Donato

Non ancora smaltita la delusione per la mancata promozione in massima serie, l'eliminazione contro il Catanzaro ha lasciato inevitabilmente emozioni che difficilmente andranno via nell'immediato. La finale di ieri ha ovviamente contribuito ad aumentare il sentimento di rammarico, con tantissimi sostenitori rosanero costretti a vedere la sfida in televisione quando avrebbero voluto assisterla dallo stadio. Contrariamente alle scorse annate, però, la base da cui ripartire la prossima stagione è in maniera lapalissiana più solida. La permanenza di Inzaghi e Osti rappresenta la volontà di proseguire con l'identico progetto. Anche l'ossatura della rosa potrebbe rimanere l'identica; non si prospettano rivoluzioni, ma pochi correttivi.

La rosa poco profonda ha inevitabilmente pesato sullo scenario del torneo; avere pochi doppioni non permette il riposo e conseguentemente contribuisce a prestazioni negative. Tommaso Augello, per esempio, non ha avuto ricambi per l'intera stagione. Dopo un inizio di annata in cui ha offerto prestazioni positive con sgasate continue nella fascia sinistra, ritorni in difesa efficaci, assist e assaggi del suo repertorio, ha iniziato a soffrire soprattutto al termine del campionato quando la stanchezza fisica ha preso il sopravvento offrendo perfomance non analoghe a quelle precedenti. L'ex Sampdoria ha disputato l'intero campionato da titolare e non avere in rosa un elemento che possa giocare nel suo stesso ruolo ha rappresentato in maniera ovvia un deficit.

Per la prossima stagione, il Palermo, almeno in quel ruolo, potrebbe non avere problemi. Infatti il ricambio di Augello potrebbe averlo già in casa. Ieri il Colonia ha comunicato la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per Kristoffer Lund, che tornerà alla base e verrà valutato, con ogni probabilità, nel ritiro estivo da Filippo Inzaghi.

Lo statunitense potrebbe rappresentare per il Palermo un sostituto di sicura affidabilità. Con la maglia del Colonia ha disputato trentatrè partite contribuendo alla permanenza in massima serie in maniera attiva fornendo anche due assist. Ha agito da terzino sinistro in sedici occasioni e da esterno di centrocampo in quattordici. La Bundesliga rappresenta un campionato di qualità chiaramente più alta della serie cadetta e Lund non ha sfigurato nella maniera più assoluta.

Arrivato al Palermo nel mercato estivo di due stagioni fa, ha sofferto spesso nella zona difensiva facendosi preferire in quella offensiva. Sia con Eugenio Corini che con Alessio Dionisi è stato impiegato da titolare mostrando duttilità agendo da terzino sinistro e da esterno di centrocampo (come ha fatto in Germania). Partito in ritiro la scorsa annata, non ha convinto Filippo Inzaghi che ha deciso di non confermarlo. Le due stagioni in maglia rosanero non sono state del tutto negative, ma hanno rappresentato una parte intermedia. Nella mediocrità collettiva è emerso in parecchie occasioni lui, ma la sua poca attenzione alle avanzate offensive e alle ripartenze ha spinto il Palermo a cederlo in prestito al Colonia.

Carlo Osti poi ha deciso di non prelevare più nessuno nel suo ruolo. Il direttore sportivo ha optato per la decisione di affidare ad Inzaghi la duttilità di Giovane, che aveva già disputato gare nel ruolo di terzino sinistro in carriera. La decisione non ha dato i suoi frutti; l'ex Ascoli non ha mai dato l'impressione di fare riposare e respirare Augello sostituendolo positivamente. Lo statunitense avrebbe potuto fare comodo alla formazione rosanero soprattutto negli ultimi minuti di gara, in cui l'ex Sampdoria mostrava stanchezza comprensibile.

Da capire se Lund verrà valutato o se non verrà direttamente convocato in ritiro estivo. Ma se dovesse essere convocato, per lui rappresenterebbe l'occasione per mostrare le sue qualità a Palermo, dove aveva colpito i tifosi soprattutto con il suo sorriso smagliante. Le difficoltà in zona difensiva potrebbero essere superate, in tal senso la opportunità di confrontarsi con calciatori della Bundesliga del calibro di Kane, Musiala, Olise e altri è come un master. Per il Palermo, invece, potrebbe essere l'occasione per non intervenire su quella zona e concentrarsi su altre. Il sostituto di Augello questa volta è di necessaria importanza prenderlo per non ripetere gli errori passati e Inzaghi potrebbe averlo già in casa. Perchè non sfruttarlo?