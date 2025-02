Palermo, il ricordo sui social dell’applauso a Pohjanpalo

Era il 15 maggio dello scorso anno, in uno dei momenti più deludenti della storia recente rosanero. Il Palermo perde per 3-0 al "Barbera" contro un Venezia lanciatissimo per la Serie A. Il protagonista è uno solo: Joel Pohjanpalo. Il finlandese realizza due gol da attaccante vero, sfruttando anche le non poche debolezze difensive dei rosanero. All'87' il centravanti lascia in campo, e i 27 mila tifosi rosanero che hanno appena visto la propria squadra prendere due gol da un calciatore extraterrestre per la categoria, iniziano ad applaudire in segno di rispetto e stupore verso il giocatore. Quasi un anno dopo, Joel Pohjanpalo è un nuovo giocatore del Palermo, e spera di potersi godere gli applausi del suo nuovo pubblico già dal prossimo match.