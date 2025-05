Palermo, il report dell’allenamento mattutino: esercitazioni sulla fase offensiva

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese, nell'ultimo match della stagione con la sicurezza di disputare i play-off. Proseguono, in tal senso, gli allenamenti della squadra di Dionisi che, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato esercitazioni sulla fase offensiva e un lavoro metabolico. Preparazione in corso, dunque, per cercare i tre punti nella sfida di martedì 13 maggio, che servirebbero per piazzarsi nel miglior gradino possibile della classifica finale.