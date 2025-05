Palermo, il punto sui prestiti: tornano Peda e Appuah, incertezza Saric

Il resoconto sui calciatori attualmente in prestito dalla società rosanero

⚽️ 20 maggio - 07:00

I calciatori mandati in prestito dal Palermo tra il mercato estivo e quello di riparazione sono: Peda, Saric, Aurelio, Appuah, Corona,Damiani e Simon Graves, oltre a Giuseppe Fella e Leo Stulac, i quali, al termine del prestito, vedranno anche la scadenza del contratto con la società rosanero.

IL RESOCONTO

Patryk Peda: Acquistato da Leandro Rinaudo nell'estate del 2023, dopo l’esperienza in prestito con la maglia della SPAL, il polacco aveva inizialmente attirato l’interesse di Morgan De Sanctis, che aveva deciso di non cederlo. Tuttavia, il classe 2002 ha trovato poco spazio, collezionando soltanto 30 minuti contro il Pisa e 90 minuti contro il Napoli. L’attuale direttore sportivo rosanero, Carlo Osti, ha quindi optato per un nuovo prestito, questa volta alla Juve Stabia, con cui ha totalizzato 11 presenze offrendo ottime prestazioni. Nell’ultima sfida vinta contro il Palermo, ha letteralmente annullato Joel Pohjanpalo. Rientrerà alla base il 30 giugno, poiché il trasferimento a Castellammare è avvenuto con la formula del prestito secco.

Dario Saric: Dopo l'ultima deludente esperienza con la maglia rosanero, e la successiva esperienza in prestito in Turchia, l'ex direttore sportivo Morgan De Sanctis insieme ad Alessio Dionisi avevano deciso di non cederlo, sperando che il bosniaco possa tornare a performare bene come aveva fatto con la maglia dell'Ascoli. Tuttavia, Dionisi non gli ha dato molto spazio nella prima parte di stagione, e il classe 1997 quando veniva chiamato in causa non offriva prestazioni del tutto brillanti. Quindi, l'attuale direttore sportivo della società rosanero Carlo Osti, ha deciso di optare per un nuovo prestito, mandandolo a Cesena, con cui ha offerto prestazioni discrete, andando anche a segno al "Manuzzi" nella sfida contro il Palermo, terminata 2-1 in favore dei romagnoli. C'è incertezza sul suo futuro poiché il centrocampista è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Giuseppe Aurelio: Il terzino sinistro dopo un anno e mezzo in maglia rosanero, in cui ha offerto prestazioni mediocri è stato mandato in prestito allo Spezia. Con la maglia della società ligure, il classe 2000 ha totalizzato 25 presenze, andando a segno 3 volte, tra cui una contro il Palermo, con un esultanza sfrenata. Da capire adesso se il terzino tornerà alla base o se continuerà la sua esperienza con la società bianconera.

Streider Appauh: Prelevato dal Nantes per 3 milioni, il calciatore francese ha deluso le aspettative non riuscendo a ritagliarsi uno spazio nell'11 di Alessio Dionisi. A gennaio viene ceduto in prestito in terza serie francese, nel Valenciennes, con cui ha totalizzato 13 presenze mettendo a segno 3 reti. Il classe 2004 tornerà a vestire la maglia rosanero, poiché il trasferimento in Francia è avvenuto con la formula del prestito secco.

Giacomo Corona: Il figlio del "Re Giorgio" ha vestito la maglia del Palermo nelle giovanili, ma in prima squadra ha giocato solo in un occasione: da subentrato contro la Turris. In questa stagione, con la maglia del Pontedera, l'attaccante classe 2004 ha messo a segno 10 reti, contribuendo alla salvezza della società toscana in Serie C. Quest'estate, tornerà alla base, ma da capire se la società rosanero deciderà di puntare su di lui, o se deciderà di optare per un nuovo prestito per via della sua poca esperienza.

Samuele Damiani: Il centrocampista è stato ceduto in prestito alla Ternana nel mercato estivo scorso, dopo essere tornato dall'esperienza precedente alla Juventus Next Gen. Durante questa stagione, con la maglia delle fere è sceso in campo solamente in 8 occasioni per via di un infortunio. Adesso però Fabio Liverani potrà contare sul classe 1998 ai playoff. Da capire se continuerà la sua esperienza con la maglia neroverde o se tornerà alla base.

Simon Graves: Il difensore danese è stato ceduto a gennaio con la formula del prestito secco al PEC Zwolle, squadra che milita in Eredivisie, la massima serie olandese. Con la compagine olandese ha totalizzato 27 presenze, e ha offerto ottime prestazioni contribuendo al 10° posto in classifica. Il classe 1999 tornerà alla base a luglio e proverà a convincere la società rosanero durante il ritiro.