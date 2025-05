Palermo, il percorso inizia il 17 maggio, esattamente come l’anno scorso

I playoff dei rosanero prendono il via il 17 maggio, proprio come l'anno scorso

Oggi, 17 maggio, comincerà il percorso del Palermo ai playoff, contro la Juve Stabia , alle ore 19:30. Una sfida che si preannuncia complicata, considerando la 5° posizione conquistata dalla formazione campana nella stagione reglare, posizione che consente alle vespe di avere 2 risultati su 3 a disposizioni in 120 minuti.

Nella scorsa stagione, terminata con l'eliminazione in semifinale contro il Venezia , i siciliani iniziarono il proprio percorso ai playoff ai quarti di finale, proprio il 17 maggio, affrontando la Sampdoria , allora guidata da Andrea Pirlo.

La sfida terminò 2-0 in favore dei rosanero, grazie a una doppietta di Salim Diakitè. Il Palermo offrì una prestazione brillante, che fece ben sperare in vista del turno successivo contro il Venezia. Tuttavia, quella vittoria rivelò un fuoco di paglia, poiché i rosanero persero sia all'andata che al ritorno contro la compagine veneta, successivamente promossa in massima serie.