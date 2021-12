Palermo, il mental coach di Baldini: “Felice e orgoglioso, darò tutto per la città”

Il post Instagram del mental coach, Nicola Colonnata, che il neo tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha voluto in seno al suo staff

Sono trascorse poco più di ventiquattro ore dalla presentazione del nuovo tecnico del Palermo, Silvio Baldini, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre 2021, ha rilasciato nel corso della conferenza stampa le sue prime dichiarazioni da neo tecnico, alla seconda esperienza sulla panchina rosanero. nel corso della conferenza stampa, l'allenatore ex Empoli, Parma, Catania e carrarese, tra le altre, ha annunaciato quelli che saranno i suoi più stretti collaboratori nel "Baldini 2.0" al Palermo. Massimo Nardini e Paolo Pardini saranno rispettivamente i nuovi volti in seno allo staff rosanero, che ricopriranno rispettivamente i ruoli di vice allenatore e preparatore dei portieri. A completare l'organigramma a supporto del neo allenatore, sarà la figura di Nicola Colonnata, noto mental coach, che il tecnico di Massa ha voluto al suo fianco per analizzare e lavorare sulla condizione psicofisica dei sigoli componenti della rosa a disposizione. E' di oggi, martedì 28 dicembre 2021, un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dallo stesso Colonnata che ha voluto ringraziare pubblicamente il tecnico sessantatreenne per la fiducia accorgrdatagli in questa sua nuova avventura.