Palermo, il club esprime il proprio cordoglio per la morte di Enzo Ferrari, ex rosanero

Si è spento nella giornata di oggi, all'età di 82 anni Enzo Ferrari. Il suo passato in rosanero, da calciatore e da tecnico, non è stato dimenticato dal club, che ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa. Ha giocato con la maglia dei siciliani per quattro anni, dal 1968 al 1972, segnando 22 gol. Anche una piccola esperienza nella panchina del Palermo, nella stagione 1990/91.