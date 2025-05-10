L'elogio del club rosanero a Brunori dopo la doppietta contro il Frosinone
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Il Palermo vince contro il Frosinone grazie a una grande prestazione di Brunori, autore di due reti dal peso enorme. Proprio per questo, il capitano rosanero ha ricevuto gli elogi del club, che ha festeggiato sui social l'ufficiale raggiungimento ai play-off con un video che ritra la doppietta del numero 9.
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