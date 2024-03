Palermo, “Il calcio è un gioco da ragazze”: l’iniziativa per l’8 marzo (VIDEO)

Il club di viale del Fante scende in campo per mandare un messaggio di inclusione nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

"Una piazza, dei palloni, 100 ragazzine delle scuole palermitane, tutte insieme per dire che 'Il calcio è un gioco da ragazze'". Il club di viale del Fante, la Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, il Comune di Palermo con l’Assessorato allo Sport e l’Ufficio Regionale Scolastico scendono in campo per mandare un messaggio di inclusione nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne.