Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi.
Palermo, il big match contro il Modena visibile in modo gratuito: ecco dove
La sfida di domenica sarà visibile in maniera totalmente gratuita
Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo con 15 punti, punta al sorpasso davanti al pubblico di casa. Entrambe le squadre arrivano alla sfida determinate a consolidare la propria posizione, rendendo il match ancora più decisivo per la corsa alla vetta.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.
