Palermo, il big match contro il Modena visibile in modo gratuito: ecco dove

La sfida di domenica sarà visibile in maniera totalmente gratuita

Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi.