Palermo, i rosanero protagonisti dell’Acchianata

Alcuni componenti della rosa del Palermo guidata da Filippo Inzaghi hanno preso parte all’Acchianata di Santa Rosalia, una tradizione molto sentita dalla città di Palermo. L’iniziativa, organizzata presso l’Area della Cultura di Palazzo Ziino, ha visto i calciatori salire simbolicamente per ricordare e onorare il legame tra la squadra, i tifosi e la città.