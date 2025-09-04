Palermo, i rosanero protagonisti dell’Acchianata

Alcuni componenti della rosa del Palermo guidata da Filippo Inzaghi hanno preso parte all’Acchianata di Santa Rosalia, una tradizione molto sentita dalla città di Palermo. L’iniziativa, organizzata presso l’Area della Cultura di Palazzo Ziino, ha visto i calciatori salire simbolicamente per ricordare e onorare il legame tra la squadra, i tifosi e la città.
Presenti all’evento Samuel Giovane, Davide Veroli, Emanuel Gyasi e Jacopo Segre, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’importanza di mantenere vivi valori e tradizioni locali, rafforzando il rapporto tra il club e la comunità palermitana.
