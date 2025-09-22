Mediagol
Palermo, i risultati delle formazioni giovanili: delude la Primavera, vittoria per l'U15

I RISULTATI

Palermo, i risultati delle formazioni giovanili: delude la Primavera, vittoria per l’U15

I risultati del settore giovanile rosanero nel fine settimana: perdono l'U16 e l'U19, vince l'U15, pari per l'U17
Solo una vittoria per le formazioni giovanili del Palermo in questo fine settimana. Di seguito i risultati:

 

  • PRIMAVERA

    • Primavera 2 – Girone B, 2ª giornata

    PALERMO-BARI 0-4

     

  • UNDER 17 MASCHILE

    • Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 4ª giornata

    CATANZARO-PALERMO 1-1 – Sciortino

     

  • UNDER 16 MASCHILE

    • Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata

    PALERMO-BARI 1-3 – Passafiume

     

  • UNDER 15 MASCHILE

    • Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata

    PALERMO-BARI 3-1 – Di Simone, Utro, De Caro

