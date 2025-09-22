Palermo, i risultati delle formazioni giovanili: delude la Primavera, vittoria per l’U15

Solo una vittoria per le formazioni giovanili del Palermo in questo fine settimana. Di seguito i risultati:
I RISULTATI
Primavera 2 – Girone B, 2ª giornata
PALERMO-BARI 0-4
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 4ª giornata
CATANZARO-PALERMO 1-1 – Sciortino
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata
PALERMO-BARI 1-3 – Passafiume
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata
PALERMO-BARI 3-1 – Di Simone, Utro, De Caro
