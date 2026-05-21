I provvedimenti del giudice sportivo
Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo verso i calciatori del Palermo espulsi nella gara dei play-off di ritorno di Serie B.
SQUALIFICHE E MULTE AI CALCIATORI
Per Antonio Palumbo, che è stato espulso al termine della gara, è stata inflitta una squalifica di due giornate da scontare per la prossima stagione per "atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro". In più un'ammenda di 5mila euro.
Per Niccolò Pierozzi una sola giornata di squalifica per fallo grave.
MULTA SALATA ALLA SOCIETÀ
Oltre che ai giocatori, stangata anche al Palermo: "Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all'indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d'angolo; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco ed un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al termine della gara, suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli Ufficiali di gara mentre si accingevano ad uscire dal recinto di giuoco; per avere infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."
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