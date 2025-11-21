mediagol palermo Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Virtus Entella: aggregato Nicolosi, c’è Joronen

Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Virtus Entella: aggregato Nicolosi, c’è Joronen

Sono 21 i calciatori convocati dell'allenatore dei rosanero per la sfida esterna contro la Virtus Entella
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match esterno contro la Virtus Entella in programma domani alle 15:00. Presente Jesse Joronen, dopo qualche problema accusato in nazionale. Ancora fuori Claudio Gomes e Emanuel Gyasi.  Aggregato Nicolosi dalla primavera.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

Leggi anche
VIDEO, Verso Virtus Entella-Palermo, le parole di Filippo Inzaghi
Palermo, Inzaghi: “Giocare per il Palermo è il massimo, non possiamo più perdere tempo”

