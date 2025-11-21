Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match esterno contro la Virtus Entella in programma domani alle 15:00. Presente Jesse Joronen, dopo qualche problema accusato in nazionale. Ancora fuori Claudio Gomes e Emanuel Gyasi. Aggregato Nicolosi dalla primavera.
Rassegna Stampa
Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Virtus Entella: aggregato Nicolosi, c’è Joronen
Sono 21 i calciatori convocati dell'allenatore dei rosanero per la sfida esterna contro la Virtus Entella
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
