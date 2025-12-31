Palermo, hai ritrovato la via: miglior difesa e fattore Barbera. Ora il mercato

Il Palermo sembra aver finalmente intrapreso la rotta che tanto serviva: Quattro successi nelle ultime cinque, in mezzo il pari - con qualche rammarico - di Avellino. La squadra sta percorrendo la giusta via, mostrando un cambiamento profondo dall'1-1 contro l'Entella, che aveva rappresentato una delusione per la piazza ma che - al contrario - aveva soddisfatto Inzaghi, fiducioso che la squadra fosse diversa. E così è stato, da quel momento sei risultati utili consecutivi, quattordici punti conquistati e tantissimi rosicchiati alle dirette concorrenti: basti pensare alle cinque lunghezze recuperate al Monza, che occupa al momento il secondo posto. Ma non solo miglioramenti in termini di risultati, perché il nuovo Palermo ha ormai interiorizzato tutti i dogmi del proprio mister, concedendo pochissimo e sapendo sfruttare le occasioni. I rosa sono oggi la miglior difesa del campionato in solitaria, con quattro gol subiti nelle ultime sei gare, tutti in trasferta. E a proposito di questo, finalmente il Barbera è un fattore: nessun gol subito nelle ultime quattro dentro le mura amiche e ben 12 realizzati. Non mancano i difetti da limare, come più di qualche momento non brillantissimo nell'arco dei 90 minuti e una fase offensiva che conta sul solo Pohjanpalo e poco altro, ma la compagine di Inzaghi è più che viva.