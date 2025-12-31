Di Nicholas Barone
Palermo
Palermo, hai ritrovato la via: miglior difesa e fattore Barbera. Ora il mercato
Il Palermo sembra aver finalmente intrapreso la rotta che tanto serviva: Quattro successi nelle ultime cinque, in mezzo il pari - con qualche rammarico - di Avellino. La squadra sta percorrendo la giusta via, mostrando un cambiamento profondo dall'1-1 contro l'Entella, che aveva rappresentato una delusione per la piazza ma che - al contrario - aveva soddisfatto Inzaghi, fiducioso che la squadra fosse diversa. E così è stato, da quel momento sei risultati utili consecutivi, quattordici punti conquistati e tantissimi rosicchiati alle dirette concorrenti: basti pensare alle cinque lunghezze recuperate al Monza, che occupa al momento il secondo posto. Ma non solo miglioramenti in termini di risultati, perché il nuovo Palermo ha ormai interiorizzato tutti i dogmi del proprio mister, concedendo pochissimo e sapendo sfruttare le occasioni. I rosa sono oggi la miglior difesa del campionato in solitaria, con quattro gol subiti nelle ultime sei gare, tutti in trasferta. E a proposito di questo, finalmente il Barbera è un fattore: nessun gol subito nelle ultime quattro dentro le mura amiche e ben 12 realizzati. Non mancano i difetti da limare, come più di qualche momento non brillantissimo nell'arco dei 90 minuti e una fase offensiva che conta sul solo Pohjanpalo e poco altro, ma la compagine di Inzaghi è più che viva.
Adesso si apre il mercato di riparazione, momento cruciale di ogni stagione, in cui le gerarchie create nella prima metà dell'anno possono essere sovvertite con colpi di alto livello e mirati. In tal senso, questo rappresenta il mese di gennaio più importante dei rosa dal ritorno in B, vista la posizione in campionato e la concreta possibilità di poter migliorare la rosa per l'obiettivo prefissato a giugno: lo scorso anno, ad esempio, il secondo posto all'inizio del mercato distava ben 19 punti. Oggi, la squadra di Inzaghi si trova al quarto posto, a sole quattro lunghezze dalla zona promozione diretta: non perfettamente in linea con le ambizioni, è vero, ma rappresenta un risultato da cui ripartire e poter costruire la scalata verso la vetta. Il mercato, quindi, dovrà essere non solo intelligente ma sarà un crocevia fondamentale per alzare il livello della squadra, che ha mostrato il bisogno di un piccolo passo in avanti per potersi affermare tra le due più forti della cadetteria. Ora la palla passa al Ds Osti e SuperPippo, che hanno la responsabilità di ultimare il lavoro fatto in estate, con elementi di importante caratura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA