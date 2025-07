Palermo, Gyasi: “Sono veramente stupito dall’organizzazione di questo club, l’esordio col City èstimolante”

Emanuel Gyasi si è presentato nella giornata odierna in conferenza stampa

Emanuel Gyasi è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi anche sull'organizzazione e sull'amichevole in programma il 9 agosto, contro il Manchester City:

Amichevole con il City? Per ogni giocatore è bellissimo fare un esordio così, è stimolante. Esordire in uno stadio così bello con il sold-out è bello e stimolante.

Giocatore con il City con cui vorrei scambiare la maglia? Parliamo di una squadra di campioni, non ne posso dire uno, è davvero stimolante e non vedo l'ora.

Società? Io sono veramente stupito, nell'organizzazione e in tutte le persone competenti in questo club, quello che ho visto fino ad adesso è di livello alto. Dobbiamo solo far parlare il campo.