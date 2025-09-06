Palermo, Gyasi: “Inzaghi è preparato e carismatico. Tifosi? Nemmeno in A vedi un tifo così, a Bolzano..”

L'esterno ghanese ha rilasciato un'intervista

⚽️ 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 10:35)

Emanuel Gyasi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, dopo una prima dedicata alle origini e alla nazionale, si è soffermato sugli allenatori avuti e sulla sua attuale esperienza al Palermo:

Gli allenatori — In Liguria ha lavorato con tanti tecnici importanti.

«Pasquale Marino è una persona stupenda: mi ha fatto esordire in B, mi ha dato fiducia e con lui ho creato un rapporto bellissimo. Lo ricordo con affetto. Poi Vincenzo Italiano: un grandissimo allenatore. In due anni abbiamo fatto la storia del club vincendo la B e salvandoci in A. Grazie a lui sono arrivato ai massimi livelli. Con Thiago Motta mi sento spesso: mi ha utilizzato in più ruoli e mi ha aperto la mente».

L’avventura a Palermo — Oggi è qui per vincere il campionato.

«Stiamo crescendo, ci stiamo conoscendo. Dopo la sosta sono certo che ci saranno progressi. L’inizio è stato buono: col Frosinone abbiamo sofferto 45 minuti, ma se non hai mezzi e condizione non fai quel secondo tempo. Il tridente con me, Brunori e Pohjanpalo? Non ci siamo solo noi: pensate a Le Douaron, Palumbo, Corona. È la squadra che fa girare i singoli».

Inzaghi e la mentalità — Che allenatore è?

«Preparato, carismatico, trasmette energie e sa tenere il gruppo insieme al suo staff. Lavoriamo molto sull’intensità. Gioca chi va forte».

Il Barbera e i tifosi — Com’è giocare davanti a 30.000 spettatori?

«Neanche in Serie A vedi un tifo così. Me l’avevano detto, ma viverlo è un’emozione unica. Sarà la nostra forza: col Barbera pieno trovi coraggio, e la pressione la devono sentire gli avversari».

La prossima sfida — Ripartirete da Bolzano, contro il SudTirol, dove lei ha giocato.

«Sì, sarà difficile fare punti. Ma in Serie B dovunque vai devi battagliare».