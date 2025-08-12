Palermo, Gomis: “Ho subito un piccolo infortunio, tornerò prestissimo”

"Sfortunatamente durante il match di sabato contro il Manchester City ho subito un piccolo infortunio. Quel tipo di infortunio che non ti lascia rimorsi perché non si può prevenire. Ho già iniziato il percorso riabilitativo con la stessa volontà e dedizione che mi ha aiutato durante tutta la mia carriera e con il sorriso di chi è consapevole che questi incidenti sono incidenti lavorativi ma i problemi nella vita sono altri. Tornerò prestissimo! Grazie a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me. Forza Palermo!"