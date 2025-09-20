Palermo, Gomis a Brancaccio per il torneo giovanile in memoria di Padre Pino Puglisi

Il portiere del Palermo , Alfred Gomis , ha preso parte a una bellissima iniziativa: il calciatore rosanero, in occasione del torneo giovanile organizzato in memoria di Padre Pino Puglisi, ha preso parte alla manifestazione. Il torneo, organizzato a Brancaccio, funge da ricordo per chi ha dato la vita per valori importanti di legalità e sport, da custodire preziosamente.

"Nella giornata di ieri si sono svolte le iniziative promosse dalla II Circoscrizione in occasione della commemorazione di Padre Pino Puglisi. Particolarmente significativo è stato il momento dedicato allo sport, durante il quale sono stati premiati i più piccoli ralla presenza di rappresentanti delle squadre Palermo Calcio con Gomis e Athletic Club Palermo presenti con il direttore Perinetti e Ignacio Varela, grande segno di legame tra le società sportive e il territorio, nonché il prezioso contributo che esse offrono alla nostra comunità", ha affermato Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione.