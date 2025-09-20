Il portiere del Palermo, Alfred Gomis, ha preso parte a una bellissima iniziativa: il calciatore rosanero, in occasione del torneo giovanile organizzato in memoria di Padre Pino Puglisi, ha preso parte alla manifestazione. Il torneo, organizzato a Brancaccio, funge da ricordo per chi ha dato la vita per valori importanti di legalità e sport, da custodire preziosamente.
Palermo
Palermo, Gomis a Brancaccio per il torneo giovanile in memoria di Padre Pino Puglisi
Il portiere rosanero presente all'evento
"Nella giornata di ieri si sono svolte le iniziative promosse dalla II Circoscrizione in occasione della commemorazione di Padre Pino Puglisi. Particolarmente significativo è stato il momento dedicato allo sport, durante il quale sono stati premiati i più piccoli ralla presenza di rappresentanti delle squadre Palermo Calcio con Gomis e Athletic Club Palermo presenti con il direttore Perinetti e Ignacio Varela, grande segno di legame tra le società sportive e il territorio, nonché il prezioso contributo che esse offrono alla nostra comunità", ha affermato Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA