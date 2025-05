Dal Palermo allo Spezia, la crescita di Giuseppe Aurelio

Giuseppe Aurelio , calciatore che è stato mandato in prestito dalla società rosanero l'estate scorsa allo Spezia , si è reso progonista nella stagione prossima alla conclusione, offrendo prestazioni discrete, e andando in rete in 3 occasioni: tra cui una contro il Palermo , nella sfida terminata 2-2 al "Picco".

L'ex Pontedera si sta rivelando l'arma in più per la formazione bianconera: è abile sia in fase offensiva che in copertura, mostrando grande equilibrio tra attacco e difesa. Sembra un lontano parente di quello visto a Palermo, in cui in 2 stagione ha mostrato di essere poco affidabile in fase difensiva e poco preciso in fase d'attacco.