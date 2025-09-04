Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, Giovane ha scelto il numero di maglia

Palermo

Palermo, Giovane ha scelto il numero di maglia

Palermo, Giovane ha scelto il numero di maglia - immagine 1
Il classe 2003 ha scelto il suo numero di maglia
Mediagol ⚽️

Il Palermo ha da poco completato il suo calciomercato e, come ultimo colpo dell'estate, si è regalato il talentuoso Samuel Giovane, classe 2003 arrivato dall'Atalanta dopo l'ottima stagione alla Carrarese. A tal proposito, il giovane centrocampista ha scelto il suo numero di maglia: è il 17, usato da Di Francesco nelle ultime stagioni.

Leggi anche
Palermo, i rosanero protagonisti dell’Acchianata
Finlandia, 0 minuti per Joronen e Pohjanpalo nella sconfitta contro la Norvegia

© RIPRODUZIONE RISERVATA