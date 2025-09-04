Palermo, Giovane ha scelto il numero di maglia

Il Palermo ha da poco completato il suo calciomercato e, come ultimo colpo dell'estate, si è regalato il talentuoso Samuel Giovane, classe 2003 arrivato dall'Atalanta dopo l'ottima stagione alla Carrarese. A tal proposito, il giovane centrocampista ha scelto il suo numero di maglia: è il 17, usato da Di Francesco nelle ultime stagioni.