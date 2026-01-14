Palermo, Giornale Di Sicilia: “Vasic riscatta i bonus, ora è un titolare”

Arrivato in Sicilia nel 2022 grazie a un'intuizione di mercato, il classe 2002 aveva faticato a imporsi nelle rotazioni dei precedenti tecnici. Sotto la guida di Corini prima e di Dionisi poi, il giovane talento era stato relegato a un ruolo di comprimario, collezionando molti spezzoni di gara ma pochissimi minuti effettivi. Il salto dalla Serie C e le pressioni di una piazza esigente avevano inizialmente rallentato l'inserimento del numero 14, che all'inizio di questa stagione sembrava addirittura destinato alla cessione per trovare maggiore spazio altrove.

L'analisi della testata evidenzia come la svolta sia arrivata grazie all'intervento di Inzaghi, che sin dal suo arrivo ha considerato il centrocampista incedibile. Nonostante un problema alla spalla che ne ha limitato l'impiego per diverse settimane, il serbo ha scalato le gerarchie superando nelle preferenze anche Le Douaron. Nelle ultime cinque partite il suo minutaggio è cresciuto sensibilmente, portando a una partecipazione attiva ai gol della squadra che non si era mai vista nelle sue precedenti 47 apparizioni in categoria: i due assist messi a referto recentemente ne sono la prova tangibile.