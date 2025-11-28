Palermo, Giornale Di Sicilia: “Torna Ranocchia, in due sulla trequarti”

Non ci sono dubbi sulla porta, dove Joronen, tra i più positivi nelle ultime uscite, sarà ancora il titolare. Pochi dubbi anche in difesa, il centro della difesa a tre sarà comandato da Bani, che in assenza di Brunori vestirà i panni di nuovo capitano del Palermo. Ai suoi lati, agiranno il neo papà Ceccaroni a sinistra e con ogni probabilità il polacco Bereszynski a destra. Pierozzi, che a Chiavari aveva agito da braccetto, verrà avanzato a centrocampo per ricoprire il ruolo di esterno destro. L'altra certezza sulle fasce è Augello a sinistra. A centrocampo, rientra lo squalificato Filippo Ranocchia che riprenderà il ruolo di regista. Al suo fianco, il ballottaggio è tra Segre e Giovane, con quest'ultimo provato con maggiore insistenza da Inzaghi nelle ultime settimane, rendendolo il candidato principale a partire titolare. Le maggiori novità potrebbero riguardare il reparto avanzato. Il tecnico ha provato la soluzione con due trequartisti alle spalle dell'unica punta, che sarà naturalmente Pohjanpalo, l'unico sicuro del posto al centro dell'attacco. Con ogni probabilità, la coppia alle sue spalle sarà formata da Palumbo e Vasic. Questa mossa comporterebbe il dirottamento in panchina sia per capitan Brunori che per il francese Le Douaron. Inzaghi sfrutterà gli ultimi allenamenti per sciogliere le riserve, ma la possibilità è che i due attaccanti entrino a gara in corso con la speranza di essere incisivi. Inzaghi ha comunque difeso il capitano Brunori, affermando che è "eccezionale" e che la squadra deve solo "segnare di più". Le notizie dall'infermeria non sono positive. Né Gomes né Gyasi saranno della partita. Riguardo al francese, Inzaghi ha spiegato che, pur avendo sperato nel recupero, la spalla gli fa ancora male e "finché non ha dolore non è recuperabile". La speranza è di riavere entrambi, sebbene con maggiore cautela per Gyasi, già per la prossima trasferta di Empoli.