Palermo, Giornale Di Sicilia: “Segre e Ranocchia ora sono intoccabili”

Sempre titolari nelle ultime cinque partite: il n. 8 garantisce corsa e inserimenti, il regista fornisce qualità

Mediagol ⚽️ 7 gennaio - 07:45

Il Palermo ha deciso di non toccare un meccanismo che sta funzionando alla perfezione, seguendo il principio secondo cui quando i risultati arrivano è bene non cambiare. Il Giornale di Sicilia analizza come Pippo Inzaghi abbia trovato la quadratura ideale a centrocampo affidando le chiavi della mediana alla coppia composta da Segre e Ranocchia. Questa cerniera riesce a fondere qualità e quantità: il lavoro instancabile del numero 8 permette infatti all'ex Juventus di agire con maggiore libertà, abbassandosi tra i difensori per pulire i palloni e suggerire la manovra offensiva con più estro.

Questa scelta non è casuale ma rappresenta un ritorno alle origini, dato che i due erano stati i titolari già nel match d'esordio contro la Reggiana. Da quel momento, la coppia è scesa in campo dall'inizio in 12 delle 18 gare disputate, portando in dote ben 24 punti. Il rendimento del duo è cresciuto esponenzialmente nell'ultimo periodo, diventando un fattore determinante per il filotto di risultati positivi che ha visto i rosanero conquistare 13 punti nelle ultime cinque partite, arricchiti anche dalle reti pesanti messe a segno da Segre contro la Carrarese e da Ranocchia contro l'Avellino.

La decisione di puntare con decisione su questi interpreti viene definita dal quotidiano come una scelta di forte personalità da parte di Pippo Inzaghi, specialmente considerando l'ampiezza delle alternative a disposizione. Giocatori del calibro di Gomes e Blin, che nella passata stagione sotto la guida di Alessio Dionisi erano titolari, si ritrovano oggi a essere le prime alternative di lusso. Oltre ai due centrocampisti francesi, la rosa vanta anche giovani di prospettiva come Giovane e Vasic, pronti a intervenire in caso di emergenza.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo sembri aver finalmente trovato il suo assetto ideale in mezzo al campo, con un mix di corsa, inserimenti e visione di gioco. Sebbene il duo titolare appaia al momento imprescindibile per gli equilibri tattici della squadra, la competizione interna resta altissima, con Gomes e Blin pronti a dare battaglia per mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte settimanali e riconquistare un posto dal primo minuto.