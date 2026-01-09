Palermo, Giornale Di Sicilia: “Missione clean-sheet anche in trasferta”

Il Palermo inaugura il 2026 con una missione chiara: trasformare il Martelli di Mantova nel teatro di una svolta statistica e storica. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, i rosanero puntano a espugnare uno stadio storicamente ostico per dare continuità a una striscia di tre trasferte senza sconfitte. Per farlo, Inzaghi dovrà correggere le amnesie difensive viste ad Avellino e blindare una porta che lontano dal Barbera è rimasta aperta per sette gare consecutive.