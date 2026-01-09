Il Palermo inaugura il 2026 con una missione chiara: trasformare il Martelli di Mantova nel teatro di una svolta statistica e storica. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, i rosanero puntano a espugnare uno stadio storicamente ostico per dare continuità a una striscia di tre trasferte senza sconfitte. Per farlo, Inzaghi dovrà correggere le amnesie difensive viste ad Avellino e blindare una porta che lontano dal Barbera è rimasta aperta per sette gare consecutive.
Rassegna Stampa
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Missione clean-sheet anche in trasferta”
Nonostante la difesa siciliana sia la meno battuta dell'intera categoria, il dato sui gol incassati in trasferta stride con il rendimento casalingo, dove il bunker rosanero ha collezionato sette partite su dieci senza subire reti. La sfida contro i biancobandati rappresenta l'occasione ideale per invertire il trend, considerando che i lombardi vantano la peggior difesa interna del torneo. Ad accompagnare la squadra ci sarà un settore ospiti interamente esaurito, con quasi mille sostenitori pronti a spingere il gruppo verso quel poker d'imbattibilità esterna che manca dai tempi della gestione Dionisi.
Sul piano delle scelte tecniche, l'allenatore può finalmente sorridere grazie al recupero totale di tutti gli effettivi. Il pieno rientro di Bereszynski permette al tecnico di schierare la difesa titolare, avanzando Pierozzi sulla linea di centrocampo. In attacco le certezze portano il nome di Pohjanpalo, attuale trascinatore e capocannoniere, che proprio contro il Mantova trovò il suo primo sigillo in maglia rosanero lo scorso febbraio. Al suo fianco, Le Douaron appare favorito su Gyasi per completare il reparto offensivo che, nelle ultime uscite fuori casa, ha viaggiato alla media realizzativa di due gol a partita.
Mentre la squadra si prepara sul campo, la dirigenza mantiene il mercato in una fase di attenta osservazione. I fari restano puntati su Tramoni per l'attacco, mentre per la difesa si attende di sciogliere il rebus legato a Magnani, condizionato anche da un recente acciacco muscolare. Sul fronte delle uscite, si monitora con attenzione la posizione di Corona, finito nel mirino di diversi club di categoria superiore pronti a sferrare l'attacco decisivo nei prossimi giorni.
