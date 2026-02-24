Palermo, Giornale Di Sicilia: “L’attacco adesso fa paura, marcia record per Pohja”

I quindici gol segnati nelle ultime cinque partite hanno portato il totale a 45 Il finlandese è già a quota 17, mai così in alto dopo 26 giornate da quando è in It alia

Il Palermo di Inzaghi si è trasformato in una vera macchina da gol, diventando l'attacco più prolifico dell'ultimo scorcio di campionato con una media impressionante di tre reti a partita nelle ultime cinque sfide. Come riportato dal Giornale di Sicilia, i rosanero hanno staccato tutte le big in termini di produzione offensiva recente, superando il Venezia (11 gol), il Catanzaro (10) e il Frosinone (9). Complessivamente, il Palermo occupa il terzo gradino del podio per reti totali (45), confermando un'efficacia sotto porta che coinvolge ben 13 marcatori diversi, segnale di un collettivo perfettamente oliato.

Il trascinatore assoluto di questa cooperativa del gol è Joel Pohjanpalo, ormai volato a quota 17 reti in campionato. Il rendimento del finlandese è fuori scala: non solo ha già superato i suoi record personali ottenuti a Venezia allo stesso punto della stagione, ma ha persino eguagliato il bottino finale di Brunori nelle ultime due annate in Serie B. Il dato più clamoroso emerge però dal confronto storico con Luca Toni nell'anno della storica promozione di Guidolin: alla 26ª giornata, il bomber modenese era fermo a 13 gol, ben quattro in meno rispetto al bottino attuale di Pohjanpalo.

Questa esplosione realizzativa è il frutto di un gioco sempre più verticale e di un ritmo che tende a soffocare gli avversari nella propria area. Il merito di Inzaghi è stato quello di alzare i giri del motore offensivo senza perdere equilibrio, rendendo il Palermo la squadra più temibile della categoria negli ultimi sedici metri. La sensazione diffusa nell'ambiente è che il potenziale d'urto della squadra non sia ancora giunto all'apice, lasciando presagire un finale di stagione in cui i record potrebbero continuare a cadere sotto i colpi del "vichingo" e dei suoi compagni.