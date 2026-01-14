Palermo, Giornale Di Sicilia: “La pista Tramoni è sempre calda, ma Osti gioca pure su altri tavoli”

Il punto sul calciomercato dei rosanero

Mediagol ⚽️ 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 07:58)

La ricerca del rinforzo offensivo rimane l'obiettivo primario per il Palermo in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi ha richiesto un profilo specifico: un elemento capace di garantire velocità, dribbling e un supporto concreto a Pohjanpalo. Il direttore sportivo Osti sta lavorando su più fronti per accontentare il tecnico, consapevole che l'innesto giusto potrebbe spostare gli equilibri nella corsa verso la promozione.

Il nome in cima alla lista resta quello di Tramoni, anche se la trattativa con il Pisa è diventata più tortuosa. L'esterno sta vivendo un momento di forma eccellente che ne ha rilanciato le quotazioni, spingendo la società toscana a irrigidire la propria posizione. Nonostante le difficoltà, la testata sottolinea che l'operazione non è ancora da considerare definitivamente sfumata, sebbene il club rosanero stia già valutando con attenzione le possibili alternative per non farsi trovare impreparato.

Tra i profili monitorati con insistenza c'è anche Johnsen, ma la situazione legata al calciatore della Cremonese è resa complessa dalla ritrovata continuità di impiego con i grigiorossi e dalla forte concorrenza del Venezia. Appare più percorribile, invece, la pista che porta a Pierini. L'attaccante del Sassuolo ha trovato pochissimo spazio nella prima parte di stagione, collezionando appena 114 minuti in dieci presenze, sempre partendo dalla panchina. Questo scarso utilizzo potrebbe rappresentare la chiave per aprire uno spiraglio concreto nelle trattative con il club emiliano.

La dirigenza continua a muoversi su più tavoli, conscia che la scelta finale avrà un impatto decisivo sul rendimento della squadra nel girone di ritorno. L'obiettivo è chiudere l'operazione il prima possibile per permettere al nuovo innesto di integrarsi negli schemi di Inzaghi. Con il mercato che entra nella sua fase calda, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale di questi profili vestirà la maglia rosanero per la seconda metà del 2026.