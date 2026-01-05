Palermo, Giornale Di Sicilia: “La base c’è, ma Brunori va sostituito in fretta”

Il Palermo inaugura il 2026 ripartendo da un quarto posto solido e da una striscia di sei risultati utili consecutivi, ma con la consapevolezza che per la promozione diretta serve ancora uno scatto. Secondo l'analisi del Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha dimostrato grande concretezza, come testimoniano le vittorie di "corto muso" contro Sampdoria e Padova, ma ora deve affrontare il mercato e la gestione di un'assenza pesante: quella di Matteo Brunori.