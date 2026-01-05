Il Palermo inaugura il 2026 ripartendo da un quarto posto solido e da una striscia di sei risultati utili consecutivi, ma con la consapevolezza che per la promozione diretta serve ancora uno scatto. Secondo l'analisi del Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha dimostrato grande concretezza, come testimoniano le vittorie di "corto muso" contro Sampdoria e Padova, ma ora deve affrontare il mercato e la gestione di un'assenza pesante: quella di Matteo Brunori.
Rassegna Stampa
Palermo, Giornale Di Sicilia: “La base c’è, ma Brunori va sostituito in fretta”
L'editoriale del Giornale di Sicilia sottolinea come la partenza dell'ex capitano, sebbene nell'ultimo periodo fosse finito ai margini delle rotazioni, rappresenti un indebolimento non solo numerico. Per questo motivo, la società è chiamata a intervenire tempestivamente per non lasciare Inzaghi scoperto nelle quattro partite fondamentali che precedono la chiusura delle trattative.
Le strategie di mercato del club, guidate da Osti, si concentrano su tre fronti specifici. Il trequartista, La priorità di "Superpippo" è un elemento capace di muoversi alle spalle di Pohjanpalo. Come riportato dal quotidiano, la pista principale porta a Pisa per Tramoni, profilo preferito per età e caratteristiche, anche se la trattativa resta complessa per le alte richieste dei toscani. L'alternativa interna ai nerazzurri è il ritorno di Moreo, il cui spazio potrebbe ridursi dopo l'oneroso acquisto di Durosnimi da parte del club pisano. Il vice-Pohjanpalo: Con la probabile partenza di Corona, serve un centravanti di ruolo. L'analisi del Giornale di Sicilia chiarisce che Le Douaron non può essere considerato l'unica alternativa tattica al finlandese. In difesa resta aperta la caccia a un difensore centrale, specialmente se l'ipotesi del ritorno di Magnani dovesse tramontare definitivamente.
Domenica a Mantova inizierà un mini-ciclo di gare che il quotidiano definisce "viscido". Per uscirne indenni e accorciare il distacco di 5 e 4 punti dalle prime due della classe, il Palermo dovrà mantenere intatta la personalità vista nel finale del 2025. Secondo il Giornale di Sicilia, la rincorsa alla Serie A passerà inevitabilmente dalla capacità della società di curare questi dettagli sul mercato senza trascinare le trattative fino all'ultimo giorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA