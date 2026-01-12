Palermo, Giornale Di Sicilia: “Inzaghi: «Che peccato, ma facciamo mea culpa»”

"Quando fai 16 tiri in porta devi chiuderla, altrimenti poi capita che prendi il gol della domenica. Mi tengo la buona prestazione", ha detto il tecnico

Mediagol ⚽️ 12 gennaio - 07:46

Il volto della delusione di Inzaghi riflette perfettamente il rammarico per una vittoria sfumata proprio a ridosso del triplice fischio. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, il tecnico ha commentato con amarezza il pareggio contro il Mantova, sottolineando come la prestazione convincente dei suoi ragazzi avrebbe meritato un esito ben diverso. «Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo stare sul due o tre a zero», ha dichiarato l'allenatore, evidenziando come l'unico vero rimprovero da muovere alla squadra sia l'incapacità di aver chiuso il match nonostante le numerose occasioni create.

Il tecnico si è soffermato in particolare sulla mole di gioco prodotta, ricordando che quando si collezionano sei o sette palle gol nitide, è necessario segnare per evitare beffe finali. «Joronen non ha fatto una parata, ma se non le chiudi può sempre arrivare il tiro della domenica», ha aggiunto, facendo riferimento alle parate di Bardi e all'imprecisione degli attaccanti rosanero che hanno tenuto in vita i padroni di casa. Per la guida dei siciliani si tratta di un "mea culpa" necessario: pur elogiando l'atteggiamento dei biancorossi, ha ribadito che con 16 o 17 tiri totali in trasferta, la cattiveria agonistica deve essere superiore.

La rete del pareggio, arrivata a tempo praticamente scaduto, è un boccone amaro da digerire per un gruppo che si è sentito dominante per tutta la durata dell'incontro. L'allenatore si è detto sconsolato proprio perché la squadra ha eseguito alla perfezione l'ordine di venire al Martelli per comandare il gioco. Oltre alla delusione per il risultato, rimane il mistero legato alla sua espulsione nel finale: «Ho preso uno spintone e sono stato allontanato, non ne ho capito il motivo», ha spiegato il tecnico, ancora perplesso per la decisione arbitrale.

Nonostante il risultato venga definito "ingiusto", la testata sottolinea come lo sguardo sia già rivolto al prossimo impegno casalingo contro lo Spezia. La consapevolezza è che la squadra "c'è" e che la prestazione di alto livello deve essere il punto di partenza per smaltire la rabbia. Per Inzaghi, l'episodio del Martelli deve servire da ulteriore lezione di crescita per un gruppo che ha dimostrato di poter imporre il proprio calcio ovunque, ma che deve imparare a essere spietato per non vanificare quanto costruito.