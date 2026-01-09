Palermo, Giornale Di Sicilia: “E Pierozzi è pronto a sgasare sulla corsia opposta”

Infortunio alle spalle, il n. 27 stavolta partirà dall’inizio. Il suo apporto è sempre fondamentale

Mediagol ⚽️ 9 gennaio - 07:49

Il Palermo ritrova una delle sue armi più efficaci per la trasferta di Mantova: Pierozzi è tornato pienamente a disposizione. Come analizzato dal Giornale di Sicilia, il laterale ha superato i problemi muscolari che ne avevano limitato l'impiego a dicembre ed è pronto a riprendersi la corsia destra. La sua assenza nell'undici titolare si era fatta sentire, privando la manovra rosanero di quelle incursioni e di quei cross precisi che lo hanno consacrato tra i migliori interpreti del ruolo nel girone d'andata.

Il numero 27 vanta già quattro marcature stagionali e, come sottolineato dalla testata, gliene manca solo una per stabilire il proprio record personale in categoria, superando quanto fatto a Reggio Calabria sempre sotto la guida di Inzaghi. Dopo il rientro parziale contro il Padova, il difensore ha sfruttato la settimana di sosta per recuperare la condizione ottimale, evitando i rischi paventati dal tecnico nel recente passato e assicurandosi una maglia dal primo minuto per la prossima sfida al Martelli.

A certificare l'impatto devastante del calciatore non è solo la vena realizzativa, ma un'efficienza fuori dal comune: i suoi gol sono arrivati su appena undici tiri totali, dimostrando una freddezza quasi infallibile sotto porta. Con tre passaggi vincenti all'attivo, si posiziona inoltre sul podio dei migliori assistman della squadra, subito dietro a Palumbo e Pohjanpalo, confermandosi un fattore determinante per la produzione offensiva della formazione siciliana.

Un ulteriore punto di forza evidenziato dal quotidiano, riguarda la duttilità tattica dimostrata nella prima parte del torneo. Sebbene l'allenatore lo abbia inizialmente impiegato come braccetto nella difesa a tre, il pieno recupero di Bereszynski ha permesso di riportarlo stabilmente sulla linea di centrocampo. In questa posizione, il giovane esterno può sprigionare tutta la sua velocità, garantendo quella spinta costante che è mancata nelle ultime uscite e che sarà fondamentale per affrontare il girone di ritorno.