Palermo, Giornale Di Sicilia: “Cinquina e porta blindata, il Barbera è un bunker”

Il Palermo ha trasformato il Barbera in un fortino inespugnabile, centrando la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, il successo contro lo Spezia non ha solo confermato il trend positivo in casa, ma ha aggiunto un dato statistico impressionante: l'intera striscia di vittorie interne è stata ottenuta senza subire nemmeno una rete. La porta difesa da Joronen è rimasta inviolata davanti al proprio pubblico dalla fine di ottobre, respingendo gli assalti di Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e, per ultimo, del club ligure.