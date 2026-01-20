Il Palermo ha trasformato il Barbera in un fortino inespugnabile, centrando la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, il successo contro lo Spezia non ha solo confermato il trend positivo in casa, ma ha aggiunto un dato statistico impressionante: l'intera striscia di vittorie interne è stata ottenuta senza subire nemmeno una rete. La porta difesa da Joronen è rimasta inviolata davanti al proprio pubblico dalla fine di ottobre, respingendo gli assalti di Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e, per ultimo, del club ligure.
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Cinquina e porta blindata, il Barbera è un bunker”
La retroguardia di Inzaghi si conferma la migliore dell'intera Serie B con soli 14 gol subiti, merito di un rendimento interno che rasenta la perfezione. In undici sfide disputate in viale del Fante, solo tre avversarie sono riuscite a trovare la via della rete, a testimonianza di una solidità che la testata attribuisce al carattere della squadra e a un pizzico di fortuna, come dimostrato dal palo colpito da Artistico nei minuti finali dell'ultima gara. Nonostante un leggero calo nel numero di spettatori rispetto al match precedente, il calore degli oltre 24.000 presenti ha comunque garantito quella spinta necessaria per gestire il risultato dopo il gol-lampo iniziale.
Tuttavia, il quotidiano sottolinea come adesso la sfida principale sia quella di esportare questa impermeabilità anche lontano dalla Sicilia. In trasferta, infatti, il gol subito sembra essere diventato una costante negativa che puntualmente punisce i rosanero, come accaduto recentemente nella beffa di Mantova. L'obiettivo del tecnico è quello di uniformare l'atteggiamento difensivo, chiedendo ai suoi ragazzi di mantenere la stessa concentrazione indipendentemente dal campo di gioco.
Le prossime due trasferte consecutive rappresentano il banco di prova ideale per invertire questa tendenza esterna. Si comincia sabato da Modena, una piazza che rievoca ricordi suggestivi per la tifoseria organizzata. Il Giornale di Sicilia ricorda infatti il "muro" rosanero che due anni fa riempì interamente il settore ospiti del Braglia; con l'apertura della prevendita, la società e la squadra sperano di ritrovare quel sostegno massiccio per blindare la porta anche lontano dal Barbera e consolidare le ambizioni di vertice.
