Palermo, Giornale Di Sicilia: “Ceccaroni: «Dovevamo chiuderla, ci rifaremo al Barbera»

"Rispetto alla trasferta di Avellino abbiamo fatto una grande prestazione", ha commentato il difensore

Mediagol ⚽️ 12 gennaio - 07:52

Le parole di Ceccaroni nel postpartita raccontano perfettamente la delusione per una vittoria svanita a pochi istanti dal traguardo. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, il difensore ha vissuto una domenica dal sapore agrodolce: da un lato la gioia per il primo inserimento vincente della stagione, convalidato dopo il controllo del Var, dall'altro l'amarezza per un finale definito "scellerato" che ha impedito al gruppo di festeggiare insieme ai mille sostenitori giunti in trasferta.

L'analisi del centrale rosanero mette in luce il paradosso della sfida del Martelli, dove la prestazione è stata giudicata di gran lunga superiore a quella offerta nel precedente pareggio contro l'Avellino. «Abbiamo creato tante palle gol e non abbiamo subito praticamente nulla», ha dichiarato il numero 32, rammaricato dal fatto che la sua prima rete in campionato non sia bastata a portare a casa i tre punti. Per il difensore, il settimo risultato utile consecutivo passa inevitabilmente in secondo piano di fronte alla beffa firmata da Marras a tempo ormai scaduto.

Il calciatore ha sottolineato come il girone d'andata sia ormai alle spalle e che il focus debba spostarsi immediatamente sulla continuità da dare nel girone di ritorno. La parola d'ordine per il prossimo futuro è il cinismo, qualità che è mancata proprio nel momento in cui la squadra avrebbe dovuto chiudere i conti. La capacità dei padroni di casa di trovare il jolly nel finale deve servire da lezione per evitare cali di tensione psicologica nelle prossime battaglie.

In chiusura, l'ex Venezia ha espresso la voglia di riscatto di tutto lo spogliatoio in vista del prossimo impegno casalingo. L'obiettivo è trasformare la frustrazione di Mantova in energia positiva per la sfida di domenica, quando la formazione di Inzaghi giocherà davanti al proprio pubblico. La determinazione è chiara: dimenticare l'occasione persa e ripartire con una grande prestazione per confermare che il percorso di crescita non si è interrotto nonostante l'incredibile pareggio subito in extremis.