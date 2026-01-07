Palermo, Giornale Di Sicilia: “Attesa per la decisione di Magnani. L’Avellino o la Francia per Diakité”

In casa Palermo questi sono giorni dedicati a riflessioni e attente valutazioni, con la dirigenza rosanero impegnata a monitorare diverse situazioni cruciali per il mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il tema prioritario riguarda il futuro di Giangiacomo Magnani, attualmente in prestito alla Reggiana. Il calciatore deve decidere se concludere l’annata in Emilia o fare immediato rientro in Sicilia per rinforzare il reparto arretrato nella volata verso la promozione. Pur rispettando i tempi e le motivazioni personali del difensore, il club resta fiducioso di poterlo riabbracciare, ma è pronto a virare su profili alternativi qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine.