In casa Palermo questi sono giorni dedicati a riflessioni e attente valutazioni, con la dirigenza rosanero impegnata a monitorare diverse situazioni cruciali per il mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il tema prioritario riguarda il futuro di Giangiacomo Magnani, attualmente in prestito alla Reggiana. Il calciatore deve decidere se concludere l’annata in Emilia o fare immediato rientro in Sicilia per rinforzare il reparto arretrato nella volata verso la promozione. Pur rispettando i tempi e le motivazioni personali del difensore, il club resta fiducioso di poterlo riabbracciare, ma è pronto a virare su profili alternativi qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine.
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Attesa per la decisione di Magnani. L’Avellino o la Francia per Diakité”
L'assetto difensivo potrebbe subire ulteriori scossoni a causa della posizione di Salim Diakitè, la cui permanenza appare sempre più incerta. Il quotidiano sottolinea come sul giocatore si siano accesi i riflettori di diversi club, con interessamenti concreti che arrivano soprattutto dalla Francia, senza però scartare l'ipotesi di un trasferimento all'Avellino. La sua eventuale partenza obbligherebbe la dirigenza guidata da Carlo Osti a un intervento deciso per non lasciare scoperta la fascia destra.
Per quanto riguarda il reparto avanzato, il Giornale di Sicilia descrive una situazione di attesa strategica. I nomi sul taccuino della società restano quelli già noti: Matteo Tramoni, Nicholas Pierini, Dennis Johnsen e Stefano Moreo. Al momento non si registrano affondi decisivi, ma la sensazione è che la prossima settimana possa essere quella giusta per un'accelerazione significativa. Il club intende infatti completare l'organico a disposizione di Filippo Inzaghi il prima possibile per non perdere terreno nella lotta al vertice.
Il mercato del Palermo sembra dunque destinato a entrare nel vivo a brevissimo, con la società intenzionata a muoversi con equilibrio tra ritorni d'esperienza e nuovi innesti di qualità. Le decisioni su Magnani e Diakitè detteranno i tempi delle manovre difensive, mentre per l'attacco si attende solo il momento propizio per sferrare il colpo decisivo tra i quattro profili monitorati con maggiore insistenza.
