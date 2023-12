Palermo, GdS: “Via al calciomercato, ma prima le cessioni. Diakité-Topalovic…”

In Serie B - alla luce dell'attuale classifica - saranno diverse le società pronte ad investire per migliorare la propria classifica, provando a centrare l'obiettivo promozione. "Tra queste c’è chiaramente anche il Palermo, che nel corso di questa finestra sicuramente non si farà trovare impreparato". Tuttavia, prima di effettuare qualsiasi operazione in entrata che riguarda calciatori nati prima del 2000, "bisognerà prima cedere visto che la lista over risultata essere già completa", si legge.