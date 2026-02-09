Palermo, GDS: “Un gol tira l’altro, Pohja re delle marcature multiple”

Sabato terza doppietta, ma c’è pure una tripletta «E non mi fermo qui...»

⚽️ 9 febbraio - 09:05

Il Palermo continua a trovare in Joel Pohjanpalo il suo uomo copertina. Anche contro l’Empoli il finlandese ha deciso la partita, firmando una doppietta che ha cambiato volto al match: prima il gol che ha ribaltato l’iniziale svantaggio, poi il rigore nel finale che ha messo al sicuro una vittoria pesantissima per classifica e morale.

Nel post partita, l’attaccante rosanero ha sottolineato quanto questi tre punti valgano soprattutto per il contesto: giocare al Barbera, con una classifica sempre più corta, rende ogni successo ancora più significativo. La sfida non è stata semplice, ma per Pohjanpalo conta soprattutto l’atteggiamento di una squadra che vuole vincere sempre davanti al proprio pubblico, anche quando la gara si complica.

I numeri raccontano di un bomber implacabile. Pohjanpalo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple tra Serie A e B, con diverse doppiette e anche una tripletta in stagione. Un dato che lui stesso considera secondario rispetto alla continuità offensiva della squadra, pur ammettendo di avere sempre fame di gol. La sensazione, come ha spiegato, è che a Palermo arrivino tanti palloni giocabili in area: segnare il primo gol diventa spesso l’inizio di una serata ancora più prolifica.

Il successo contro l’Empoli ha avuto anche un valore storico: con sei vittorie consecutive in casa, il Palermo ha eguagliato un record che mancava da mezzo secolo. Un rendimento interno che rispecchia uno dei principi più volte ribaditi da Filippo Inzaghi, ovvero la necessità di rendere il campo di casa un punto di forza irrinunciabile.

La partita ha segnato anche l’esordio di Johnsen, un giocatore che Pohjanpalo conosce bene dai tempi di Venezia. Il finlandese ha parlato di un’intesa già evidente, costruita su una mentalità comune e sulla capacità di leggere il gioco nello stesso modo. Le aspettative sono alte in vista delle prossime gare, con la convinzione che il nuovo innesto possa dare un contributo importante.

Il tempo per festeggiare, però, è minimo. Il calendario impone subito una trasferta delicata contro la Sampdoria, reduce da una vittoria su un campo complicato come quello di Modena. Pohjanpalo lo sa bene: sarà una partita dura a Genova, ma il Palermo arriva con l’ambizione chiara di continuare a fare punti e alimentare una rincorsa che, giornata dopo giornata, diventa sempre più concreta.