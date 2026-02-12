Il turno infrasettimanale lascia al Palermo sensazioni contrastanti: da un lato “un punto in meno dal primo posto, uno in più dal secondo”, dall’altro il ritorno della Serie A diretta a quattro lunghezze. Il successo netto del Frosinone ad Avellino rilancia i ciociari dopo il ko con il Venezia e riaccende la corsa al vertice, mentre proprio la squadra di Stroppa inciampa contro il Modena, consentendo ai rosanero di accorciare sulla vetta. Il pari del Monza a Bolzano contro il Südtirol, invece, lascia invariato il distacco dai brianzoli, che però perdono il secondo posto proprio a favore del Frosinone.
Palermo, GDS; “Un continuo saliscendi, ma adesso si può accellerare”
Il rammarico resta per quanto accaduto a Marassi: mantenere il vantaggio avrebbe potuto cambiare volto alla classifica. Ma, sottolinea il quotidiano, restare ancorati a ciò che è stato rischia di diventare un freno. In un campionato vissuto all’inseguimento, la squadra di Inzaghi non può permetterselo. Il pareggio in casa della Sampdoria, maturato con una rimonta in meno di un quarto d’ora e con la chance sfiorata nel finale per il 4-3, diventa invece un’iniezione di fiducia. Dopo essere stata a un passo dal tracollo, la squadra ha dimostrato di sapersi rialzare, evitando che una possibile sconfitta pesasse come un macigno sul piano mentale.
Adesso, però, è il momento di “accelerare”. Il calendario propone cinque gare contro avversarie fuori dalla zona playoff: si parte con l’Entella e il Südtirol al Barbera, poi la trasferta di Pescara, quindi il Mantova in casa e infine la Carrarese in Toscana. Sulla carta un ciclo favorevole, con diverse squadre impegnate nella lotta salvezza. Proprio per questo il Palermo è chiamato a cambiare passo: una serie positiva potrebbe ridisegnare lo scenario della volata finale e spostare gli equilibri di una classifica ancora apertissima.
