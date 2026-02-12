Palermo, GDS; “Un continuo saliscendi, ma adesso si può accellerare”

Il rammarico resta per quanto accaduto a Marassi: mantenere il vantaggio avrebbe potuto cambiare volto alla classifica. Ma, sottolinea il quotidiano, restare ancorati a ciò che è stato rischia di diventare un freno. In un campionato vissuto all’inseguimento, la squadra di Inzaghi non può permetterselo. Il pareggio in casa della Sampdoria , maturato con una rimonta in meno di un quarto d’ora e con la chance sfiorata nel finale per il 4-3, diventa invece un’iniezione di fiducia. Dopo essere stata a un passo dal tracollo, la squadra ha dimostrato di sapersi rialzare, evitando che una possibile sconfitta pesasse come un macigno sul piano mentale.

Adesso, però, è il momento di “accelerare”. Il calendario propone cinque gare contro avversarie fuori dalla zona playoff: si parte con l’Entella e il Südtirol al Barbera, poi la trasferta di Pescara, quindi il Mantova in casa e infine la Carrarese in Toscana. Sulla carta un ciclo favorevole, con diverse squadre impegnate nella lotta salvezza. Proprio per questo il Palermo è chiamato a cambiare passo: una serie positiva potrebbe ridisegnare lo scenario della volata finale e spostare gli equilibri di una classifica ancora apertissima.