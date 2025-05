Palermo, GDS: “Ultimo allenamento a Torretta, Dionisi passa ai saluti”

Il pezzo sottolinea, anche, il discorso riguardante i calciatori: "In queste ore arriveranno anche i saluti tra i calciatori, alcuni dei quali si ritroveranno già tra poco più di un mese per l’inizio del nuovo ritiro estivo. Altri, invece, non faranno ritorno in Sicilia: chi per la naturale scadenza del contratto, chi invece potrebbe cambiare casacca nel corso della sessione estiva di mercato. Al momento tutto è ancora da definire, ma la rosa subirà certamente variazioni"

Infine, Radicini evidenzia la situazione Audero, non scontata in un senso o nell'altro dopo la conferma di Osti: "Tra i nodi da sciogliere figura il futuro di Audero. Il portiere italo-indonesiano, arrivato a Palermo in prestito secco dal Como, tornerà alla base. Il suo contratto non prevedeva alcuna opzione di riscatto per i rosanero e il saluto social pubblicato nei giorni scorsi lascia una porta aperta. l Palermo, infatti, non esclude l’idea di riaprire il dialogo con il Como per valutare le condizioni di un eventuale ritorno del classe ’97 in maglia rosanero. Tutto dipenderà, però, dalle valutazioni economiche e tecniche che verranno effettuate nelle prossime settimane. Ma la permanenza di Osti potrebbe essere un assist per il ritorno del portiere"