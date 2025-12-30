Palermo, GDS: “Tramoni è una tentazione, Bardi vicino al Mantova”

Il nodo principale resta quello legato a Matteo Brunori. Secondo il giornale, la sua partenza in direzione Sampdoria, con la formula del prestito secco, è sempre più vicina. Una soluzione che soddisfa sia il giocatore sia il club blucerchiato, nonostante il tentativo di inserimento dello Spezia con un’offerta economicamente più alta. La sensazione, riportata dal quotidiano, è che la chiusura dell’operazione sia ormai imminente.