Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Tramoni è una tentazione, Bardi vicino al Mantova”
Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sul mercato invernale del Palermo, che si prepara a essere una delle società più attive della sessione ormai alle porte. Il quotidiano sottolinea come, pur con l’apertura ufficiale fissata a venerdì, il clima delle trattative sia già entrato nel vivo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.
Il nodo principale resta quello legato a Matteo Brunori. Secondo il giornale, la sua partenza in direzione Sampdoria, con la formula del prestito secco, è sempre più vicina. Una soluzione che soddisfa sia il giocatore sia il club blucerchiato, nonostante il tentativo di inserimento dello Spezia con un’offerta economicamente più alta. La sensazione, riportata dal quotidiano, è che la chiusura dell’operazione sia ormai imminente.
L’eventuale addio del capitano costringe il Palermo a rivedere le strategie in attacco. Il Giornale di Sicilia evidenzia come la dirigenza sia orientata a inserire una punta con caratteristiche differenti, senza però forzare i tempi. In cima alla lista dei desideri c’è Matteo Tramoni del Pisa, profilo molto stimato da Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato. I numeri dell’attaccante vengono indicati come un biglietto da visita importante, ma l’ostacolo principale rimane la valutazione del cartellino. La situazione economica del Pisa, però, potrebbe aprire spiragli per una trattativa più sostenibile.
Tra le alternative, il quotidiano cita Gabriele Pierini del Sassuolo, che sta trovando poco spazio e potrebbe rappresentare un’opzione più accessibile. La formula più probabile, sia per Tramoni sia per Pierini, sarebbe il prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo in caso di promozione in Serie A. Più defilata, ma da tenere sotto osservazione, la pista che porta a Stefano Moreo, altro profilo gradito a Inzaghi.
Capitolo uscite: è ormai definita la cessione di Bardi al Mantova, con il portiere che potrebbe unirsi ai lombardi già prima dello scontro diretto in calendario l’11 gennaio. Il Giornale di Sicilia segnala anche diverse richieste per Peda, Veroli e Corona, con quest’ultimo sempre più vicino a una partenza in prestito. Resta infine aperta la questione Magnani, destinata a essere risolta nella seconda parte di gennaio: in caso di ritorno del difensore, potrebbe aprirsi la strada all’addio di Diakité.
