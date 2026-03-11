Palermo, GDS: “tabù scontri diretti A Monza è ora di sfatarlo”

Il Palermo si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione, quella contro il Monza, in uno scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa alla promozione in Serie A. La squadra allenata da Filippo Inzaghi...

⚽️ 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 08:35)

Il Palermo si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione, quella contro il Monza, in uno scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa alla promozione in Serie A. La squadra allenata da Filippo Inzaghi arriva alla sfida con la possibilità concreta di agganciare i brianzoli in classifica, distanti soltanto tre punti, ma con un dato che continua a pesare nel cammino dei rosanero: il rendimento negli scontri diretti contro le squadre di vertice.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, fino a questo momento il Palermo non è ancora riuscito a imporsi contro le principali rivali per la promozione. Nei tre confronti dell’andata contro Frosinone, Venezia e Monza i rosanero hanno raccolto soltanto due punti, frutto di due pareggi senza reti e di una pesante sconfitta interna. Proprio il match contro il Monza rappresenta il ricordo più amaro: i brianzoli riuscirono a imporsi con un netto 3-0 al Barbera, infliggendo alla squadra di Inzaghi l’unica sconfitta casalinga contro una diretta concorrente.

Questo dato stona con il rendimento complessivo dei rosanero davanti al proprio pubblico. Il quotidiano sottolinea infatti come il Palermo abbia costruito gran parte della propria stagione sulle prestazioni interne, con undici vittorie nelle quindici partite disputate allo stadio Barbera. Tuttavia, tra questi successi non compare alcun trionfo contro le squadre che occupano le prime posizioni della classifica.

Il problema, come ricorda il giornale, non riguarda soltanto le prime tre della graduatoria. Allargando lo sguardo alle formazioni che attualmente gravitano in zona playoff, il Palermo non è ancora riuscito a ottenere una vittoria. Il bilancio complessivo parla di tre sconfitte – contro Monza, Juve Stabia e Catanzaro – e cinque pareggi contro Venezia, Frosinone, Cesena e due volte con il Modena. Numeri che evidenziano come il vero tabù della stagione sia proprio quello degli scontri diretti.

In un campionato equilibrato e competitivo come la Serie B, il peso di queste partite è determinante. Il Giornale di Sicilia sottolinea come spesso siano proprio i confronti tra le squadre di vertice a indirizzare la corsa finale. Non a caso il Venezia, per esempio, ha già fatto la differenza vincendo entrambi gli scontri diretti contro il Frosinone e imponendosi anche contro il Monza, mentre i brianzoli hanno conquistato quattro punti nelle due sfide con i ciociari oltre al successo netto ottenuto all’andata contro il Palermo.

La sfida del Brianteo diventa quindi un passaggio cruciale. A quasi cinque mesi dal primo confronto, Monza e Palermo tornano a sfidarsi con obiettivi identici e con una classifica molto simile a quella di allora. Per la squadra di Inzaghi sarà l’occasione non solo per ridurre il distacco, ma anche per spezzare un tabù che finora ha frenato la corsa dei rosanero.

Il match contro il Monza apre inoltre una fase molto intensa del calendario. Il Giornale di Sicilia parla infatti di un vero e proprio tour de force prima della pausa del campionato. Dopo la trasferta in Lombardia, il Palermo tornerà in campo pochi giorni dopo contro la Juve Stabia, una delle poche squadre capaci di battere i rosanero in questa stagione, per poi affrontare un’altra trasferta insidiosa sul campo del Padova.

Tre partite in una settimana che potrebbero indirizzare in maniera decisiva la classifica prima della sosta. Per il Palermo sarà fondamentale gestire le energie ma soprattutto cambiare marcia negli scontri diretti. Una vittoria a Monza, conclude il quotidiano, significherebbe imboccare la strada principale verso la Serie A e, allo stesso tempo, cancellare finalmente l’ultimo tabù di questa stagione.