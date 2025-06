Palermo, GDS: “Superpippo arriva con tutto il suo staff”

L'accordo è stato raggiunto in maniera condivisa tra tutte le parti coinvolte – Palermo , Pisa e lo stesso Inzaghi – con un ruolo attivo della società rosanero nel facilitare l'intesa. Invece di un indennizzo economico diretto, si è optato per una soluzione innovativa: entro il 31 agosto, sarà formalizzata un'ulteriore operazione di mercato tra i due club , fungendo da compensazione indiretta per la risoluzione contrattuale del tecnico.

Inzaghi, dal canto suo, è completamente proiettato sulla sua nuova avventura e ha già iniziato a lavorare, seppur in via informale, alla pianificazione tecnica e organizzativa della prossima stagione. Porterà con sé a Palermo il suo staff di fiducia, lo stesso che lo ha accompagnato nella sua ultima esperienza in Toscana. Il suo vice sarà ancora Maurizio D’Angelo, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Luca Alimonta e Daniele Cominotti. Il ruolo di collaboratore tecnico sarà ricoperto da Simone Baggio. Un team affiatato e collaudato è dunque pronto a mettersi al lavoro per un'ambiziosa stagione in rosanero.