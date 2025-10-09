Palermo, GDS: “Spiraglio per Bani, Ranocchia torna nel big-match”

Il Giornale di Sicilia sottolinea che si apre uno spiraglio per Bani, il difensore uscito acciaccato dall’ultima gara contro lo Spezia. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare che non dovrebbe essere nulla di grave e potrebbe quindi essere recuperato per la prossima partita. Il giornale si sofferma su quanto il suo rientro rappresenterebbe un importante sospiro di sollievo per Inzaghi, che tuttavia ha avuto risposte positive anche dagli altri centrali nella trasferta ligure. Il focus si sposta su Ranocchia, che secondo Radicini potrebbe tornare disponibile per la partita contro i canarini. Il centrocampista, fermo da alcune settimane, starebbe completando il percorso di recupero in linea con la tabella fissata dallo staff medico. GDS sottolinea che anche Gomis è quasi pronto a rientrare in gruppo, rafforzando ulteriormente la profondità della rosa rosanero.