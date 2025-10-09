Il Giornale di Sicilia sottolinea che si apre uno spiraglio per Bani, il difensore uscito acciaccato dall’ultima gara contro lo Spezia. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare che non dovrebbe essere nulla di grave e potrebbe quindi essere recuperato per la prossima partita. Il giornale si sofferma su quanto il suo rientro rappresenterebbe un importante sospiro di sollievo per Inzaghi, che tuttavia ha avuto risposte positive anche dagli altri centrali nella trasferta ligure. Il focus si sposta su Ranocchia, che secondo Radicini potrebbe tornare disponibile per la partita contro i canarini. Il centrocampista, fermo da alcune settimane, starebbe completando il percorso di recupero in linea con la tabella fissata dallo staff medico. GDS sottolinea che anche Gomis è quasi pronto a rientrare in gruppo, rafforzando ulteriormente la profondità della rosa rosanero.
Rassegna stampa
Palermo, GDS: “Spiraglio per Bani, Ranocchia torna nel big-match”
Intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi a Torretta dopo tre giorni di pausa. Gli allenamenti sono stati diretti dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, poiché Inzaghi era impegnato a Roma insieme al presidente Dario Mirri, all’amministratore delegato Giovanni Gardini e al direttore operativo Francesco Barresi per rappresentare il Palermo all’assemblea generale dell’European Football Clubs (EFC). Il Giornale di Sicilia evidenzia come questo evento, che riunisce oltre 800 club da tutta Europa, rappresenti un’importante occasione di confronto sul futuro del calcio internazionale. La partecipazione del Palermo, entrato nel network nel 2023, conferma la volontà del club di essere un attore attivo nel dialogo internazionale tra le società europee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA