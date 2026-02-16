Palermo, GDS: “Spalti un po’ più vuoti, ma sabato si punta al pienone”

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sul rapporto tra il Palermo e il suo pubblico, sottolineando come le vittorie al “Barbera” siano anche figlie di una presenza costante e di un sostegno definito incessante. I tifosi rosanero hanno accompagnato la squadra di Filippo Inzaghi dal primo all’ultimo minuto, con diversi picchi superiori alle 30 mila unità nelle prime gare stagionali.