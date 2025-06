Palermo, GDS: “Sirigu, il futuro è ancora da scrivere”

Il portiere è in scadenza, non è escluso che possa dare l’addio al calcio

Rientrato nel club che lo aveva lanciato tra i professionisti, Sirigu ha inizialmente indossato i panni del veterano pronto a guidare il giovane Desplanches, fungendo da chioccia in una fase delicata di inserimento per il giovane portiere. In seguito, ha avuto un breve ritorno da titolare, per poi concludere la stagione come terza scelta, lontano dal campo ma vicino alla squadra.