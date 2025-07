Palermo, GDS: “Rivoluzione under, si riparte da Lund e (forse) Peda”

Desplanches, Corona e Vasic andranno in prestito. Buttaro cerca squadra

⚽️ 6 luglio - 07:43

In casa Palermo è tempo di cambiamenti anche per quanto riguarda il reparto under. Dopo una stagione 2024/25 deludente dal punto di vista del rendimento dei più giovani, si riparte quasi da zero. L’obiettivo è la valorizzazione, ma con un nodo non da poco: lo spazio in campo, già limitato, sembra destinato a ridursi ulteriormente, visto che tutte le caselle dell’undici titolare appaiono già prenotate da over.

L’unico che ha reali chance di permanenza è Lund, ma solo se riuscirà a sistemare le sue difficoltà in fase difensiva. Il terzino, che ha perso anche la convocazione con la Nazionale statunitense, ha deluso anche in fase offensiva e l’arrivo di Augello rischia di farlo scivolare ai margini.

Giudizio ancora da formulare per Peda, che ha chiuso bene la stagione alla Juve Stabia. Inzaghi lo valuterà nel ritiro in Valle d’Aosta, ma è difficile immaginare per lui un ruolo centrale nella retroguardia. Intanto, le vespe stanno lavorando per riportarlo in prestito.

Per tutti gli altri giovani, invece, il destino è segnato: cessione. Il primo a partire è stato Appuah, di nuovo al Valenciennes. A seguire ci saranno le uscite di Buttaro, Desplanches, Vasic e Corona. Per questi ultimi quattro si parla soprattutto di prestiti (secchi o con controriscatto), per mantenerne il controllo a lungo termine.

Diverso il discorso per Buttaro, il cui futuro è lontano da Palermo: il Pescara è sulle sue tracce e si cerca una sistemazione definitiva. Occhi puntati su Corona, che ha terminato il percorso in Primavera all’Empoli e in Serie C al Pontedera: ora è pronto per misurarsi con la Serie B, e su di lui ci sono Juve Stabia e Reggiana, che segue anche Vasic.